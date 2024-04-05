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Более 10 взрывов прозвучало над Краснодарским краем

Shot: более 10 взрывов было слышно над Ейском в Краснодарском крае

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Shutterstock

Более 10 взрывов прозвучало над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации, над городом работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Они рассказали, что все началось около 3 часов ночи. Помимо громких хлопков также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка.

Отмечается, что официальной информации пока не поступало.

В ночь на 5 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

Вечером 4 апреля в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор попросил жителей проявлять бдительность. Он уточнил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Позже он же сообщил, что еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курском.

Ранее в Ростовской области отразили массовый налет беспилотников.

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