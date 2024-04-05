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В нескольких регионах России ожидается начало мощных пожаров

Семи регионам России будет присвоен 4-й ранг пожарной опасности

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Илья Питалев/РИА Новости

Семи регионам России, где на следующей недели могут начаться возгорания, будет присвоен 4-й, чрезвычайный ранг пожарной опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Исходя из краткосрочного прогноза метеорологических условий, высокий — четвертый класс пожарной опасности — установится в отдельных районах Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, Астраханской и Ростовской областях. А в Дальневосточном федеральном округе — на территории Забайкальского края и Республики Бурятия», — заявили во ВНИИ.

Риски мощных пожаров возникают, по мнению ученых, из-за антропогенной деятельности — дополнительно в зоне риска также указаны Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области.

До этого стало известно, что в Ставропольском крае пожарные тушат возгорание на заводе «Невинномысский Азот».

Ранее в Ростовской области загорелся завод полимерных изделий.

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