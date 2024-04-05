Жители города Морозовск Ростовской области сообщили о громких взрывах над городом

В Ростовской области жители города Морозовск сообщили о громких звуках взрывов над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Предварительно, работает система ПВО.

Первые взрывы жители начали услыщали в начале первого ночи, предположительно беспилотники ВСУ попытались атаковать местный аэродром.

Очевидцы сообщают, что помимо характерных звуков пролета беспилотников и взрывов они также видели несколько ярких вспышек в небе.

Официального подтверждения информации нет.

3 апреля стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана. Запад оказывал помощь украинским войскам в атаке беспилотника по Татарстану, это позволило БПЛА самолетного типа преодолеть зоны ПВО российской армии. Об этом прессе заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.