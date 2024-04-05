Самым популярным у россиян супом оказался не борщ

Самым популярным супом у россиян является «Суп-лапша». К такому выводу пришли аналитики АТОЛ. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Доля покупок «Супа-лапши» составила за 2022-2023 годы составила 19%.

На втором месте по количеству покупок — «Гороховый», его при покупке выбирали в 17% случаев. На третьей позиции среди супов — «Куриный», доля которого составляет 16,5%.

Далее в рейтинге первых блюд «Грибной суп», «Борщ» и «Крем-суп из шампиньонов», которые покупали в 8%, 8% и 7% случаев соответственно.

Примечательно, что значительную долю занимают «Харчо» и «Фо Бо». При покупке первого блюда первый из них предпочитали в 5,5% случаев, а второй — в 5%.

Традиционные супы «Солянка», «Рассольник» и «Щи» занимают в рейтинге места с девятого по одиннадцатое. Так, на «Солянку» приходится доля в 3,5%, на «Рассольник» — 2,5%, а на «Щи» — 2%.

Около 6% покупок суммарно приходится на остальные виды супа.

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