Стало известно отношение россиян к отечественному вину

Большинство россиян положительно относятся к вину российского производства, показало исследование SimpleWine, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 56% респондентов уверены, что отечественные вина имеют хорошее качество. Кроме того, больше половины опрошенных считают, что российские вина вполне могут конкурировать с иностранными брендами (62%) и что в России можно развить винную культуру (73%).

Главной причиной, почему российские вина и винодельни не получают достаточного признания, россияне считают стереотипы и предубеждения относительно отечественных напитков. В качестве мер поддержки производителей опрошенные назвали рекламу брендов российского вина (38%), проведение винных фестивалей и выставок (38%) и рекламу российского виноделия в целом (37%).

Интересно, что треть респондентов готовы заплатить больше 1500 рублей за бутылку качественного отечественного вина. 17% россиян готовы потратить от 500 до 800 рублей за бутылку, а 14% — 800-1000 рублей. Больше всего к тратам готовы представители молодого поколения (21-25 лет) — 57% считают, что российское вино может стоить дороже 1500 рублей. Среди респондентов 55+ лет аналогичный показатель составляет только 15%.

Ранее Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя.