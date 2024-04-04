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В Дагестане школьница случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца

В Дагестане подросток случайно ранил себя из пневматического ружья

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РИА Новости

Девочка из Дагестана получила травму, взяв в руки винтовку отца. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Кизлярском районе. По версии правоохранителей, 14-летняя школьница взяла пневматическое оружие главы семьи и случайно выстрелила себе в голову. Подростка госпитализировали.

«В лечебном учреждении оказывается вся необходимая медицинская помощь», – поделились в прокуратуре.

На данный момент проводится проверка. Специалисты проверят, соблюдали ли в семье правила хранения оружия. При необходимости после мероприятия будут приняты меры.

До этого в Таганроге ребенок случайно выстрелил другу в запястье из пневматического оружия, которое принадлежит его соседу. В больнице мальчику диагностировали открытый перелом правой кисти.

Ранее в Москве пенсионер пришел в администрацию президента с игрушечным автоматом.

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