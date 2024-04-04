Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин вспомнил «Кавказскую пленницу», оценивая успехи регионов

Путин похвалил регионы с хорошими результатами цитатой из «Кавказской пленницы»

close
100%
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время совещания с кабмином похвалил министров цитатой из комедии «Кавказская пленница» те регионы, которые добились значимых результатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те, кто показал хорошие результаты, в этих регионах понятно, что они — уж извините за киношные выражения — не путают собственную шерсть с государственной, а работают достаточно эффективно», — сказал глава государства во время встречи с министрами.

Путин также попросил членов правительства проработать возможности дополнительной помощи регионам с низкой бюджетной обеспеченностью, которые добились неплохих результатов в реализации программ развития.

4 апреля президент Путин заявил, что Российская Федерация в настоящее время вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности.

В начале марта президент РФ поручил подготовить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание.

Ранее россияне перечислили главные черты Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами