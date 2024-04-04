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Главу подразделения «Лукойла» арестовали по делу о даче взятки

Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения «Лукойла» Степанова

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Басманный суд Москвы арестовал руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

В судебной инстанции уточнили, что ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения удовлетворено.

Кроме дачи взятки Степанову вменяется разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.

До этого стало известно, что в Нижнем Новгороде сотрудник транспортной полиции получил крупную взятку и стал фигурантом уголовного дела. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу отметили, что факт мошенничества при исполнении госконтрактов по обслуживанию служебной техники был выявлен в декабре 2023 года. В отношении руководителя организации возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Транспортная полиция проводит служебную проверку.

Ранее бывшего полицейского из Краснодара оштрафовали за разглашение гостайны.

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