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В Аргентине применили газ против учителей и пенсионеров

C5N: полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров

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Agustin Marcarian/Reuters

Аргентинская полиция применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщил телеканал C5N.

В материале отмечается, что акция была направлена против ликвидации национального фонда поощрения учителей. Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий.

Участники протестов, собравшиеся у здания конгресса республики, вышли на проезжую часть, что, по новым правилам проведения, привело к вмешательству со стороны правоохранительных органов. Полиция оттеснила людей обратно на тротуар, чтобы они не препятствовали движению транспорта.

В настоящее время обстановка у конгресса спокойная.

До этого полиция Турции задержала почти 90 участников протестов после выборов.

Ранее польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма.

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