Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина вернула продавщице обручальное кольцо, которое нашла в пакете с покупками

Американка обнаружила в пакете с покупками обручальное кольцо продавщицы

close
100%
Shutterstock

В США продавец обронила обручальное кольцо при упаковке покупок и смогла найти способ его вернуть. Об этом сообщает портал Brides.

Синди Тристани, работающая на кассе магазина верхней одежды в Пенсильвании, поняла, что ее драгоценность пропала во время вечерней воскресной смены и подняла тревогу.

«Все помогали мне, вышел мой босс, мы осмотрели весь пол, мусор. Я заплакала», — призналась американка.

Однако Тристани не сдалась и решила поискать ювелирное изделие с помощью социальных сетей. В локальной группе на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она разместила пост, в котором попросила покупателей, недавно покинувших магазин, проверить свои сумки.

«Шансов мало, но если кто-то сегодня делал покупки в Burlington Uniontown, я думаю, что мое кольцо с бриллиантом могло упасть в чью-то сумку», — написала Синди в своем посте. Она уже смирилась с пропажей драгоценности, но все равно стала молиться, чтобы его вернули.

Призыв о помощи увидела местная жительница Кейт Джайлс, которая возвращалась домой после вечернего шоппинга. Она попросила мужа остановить машину и внимательно просмотрела содержимое двух пакетов с покупками, и обручальное кольцо Синди нашлось. Женщина немедленно вернулась в магазин и отдала кольцо продавщице, которая искренне ее поблагодарила.

«Кейт — замечательный человек, она мой ангел», — сказала Тристани журналистам. Джайлс в свою очередь заявила, что была счастлива вернуть украшение, и это был «один из лучших моментов в ее жизни».

Ранее москвич на Mercedes украл конверт с валютой, который случайно обронил прохожий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами