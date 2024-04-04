Зараженный ВИЧ россиянин изнасиловал мальчика в бане

Жителя Тюменской области осудили за то, что он надругался над ребенком. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии правоохранителей, в период с 2022 по 2023 год мужчина неоднократно насиловал мальчика в доме и в бане. При этом россиянин знал, что пострадавшему на момент произошедшего не исполнилось 14 лет. Также мужчина был осведомлен о том, что заражен ВИЧ, но, несмотря на это, все равно надругался над ребенком, подвергая его опасности.

«В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся», – сообщается в публикации.

Россиянина приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы, их он проведет в исправительной колонии строгого режима. Мужчину также обязали наблюдаться у лечащего врача-психиатра. Помимо этого, он выплатит законному представителю ребенка 500 тысяч рублей.

Ранее в Свердловской области 34-летнего мужчину задержали за то, что он девять лет насиловал дочерей.