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В машине племянника сенатора обнаружили семь пистолетов и четыре автомата

РБК: ДПС обнаружила неразрешенное оружие в авто племянника сенатора Геремеева

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

За рулем автомобиля Mercedes-Benz S650, в багажнике которого нашли огнестрельное оружие без разрешительных документов, находился племянник сенатора Сулеймана Геремеева Иса. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к МВД.

По данным журналистов, в багажнике автомобиля правоохранители нашли семь пистолетов, четыре автомата, и 701 патрон к оружию.

По словам помощника депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяны Лазиной, Иса не задержан.

«Он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность», — сказала она.

Источники сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Сулейман Геремеев является сенатором от Чечни с июня 2011 года, с октября 2021 года он стал членом комитета Совета Федерации по экономической политике.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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