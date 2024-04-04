В машине племянника сенатора обнаружили семь пистолетов и четыре автомата

За рулем автомобиля Mercedes-Benz S650, в багажнике которого нашли огнестрельное оружие без разрешительных документов, находился племянник сенатора Сулеймана Геремеева Иса. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к МВД.

По данным журналистов, в багажнике автомобиля правоохранители нашли семь пистолетов, четыре автомата, и 701 патрон к оружию.

По словам помощника депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяны Лазиной, Иса не задержан.

«Он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность», — сказала она.

Источники сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Сулейман Геремеев является сенатором от Чечни с июня 2011 года, с октября 2021 года он стал членом комитета Совета Федерации по экономической политике.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».