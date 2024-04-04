В Ассоциации менеджеров назвали важным продвижение медиабизнеса за границей

Продвижение бизнеса за рубежом является специфической, но важной повесткой. Об этом на заседание Комитета по СМИ и информационной политике на тему «Стратегии медиакоммуникаций российских компаний на внешних рынках. Новые подходы в новых условиях», которое провела Ассоциация менеджеров, заявил председатель совета директоров коммуникационного агентства «Главный Советник», глава группы компаний Global Bridge Group Иван Еремин.

По его мнению, в этом направлении важно даже не только найти ответы, но и правильно сформулировать вопросы. Актуальными он назвал запросы бизнеса на информационную поддержку и продвижение своей деятельности, а также правила взаимодействия с основными рынками и стратегию работы за рубежом.

Отмечается, что в рамках мероприятия эксперты рынка обсудили запросы бизнеса на информационную и рекламную поддержку внешнеэкономической деятельности, а также оценили имеющиеся ресурсы и возможности сотрудничества с иностранными партнерами.

По мнению генедиректора PR-агентства Redline PR Анны Кириченко, текущий момент времени является удобным для выхода компаний за рубеж. Он объяснила это тем, что «любой кризис – это время возможностей». По ее словам, хорошими для российских компаний являются рынки Дубая, Казахстана и Беларуси.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева, отметила, что «сегодня нужны PR-специалисты, которые не просто будут размещать присланный им текст, но и самостоятельно генерировать инфоповоды».

В свою очередь, коммерческий директор агентства «Интериум» Андрей Ермошкин рассказал о взаимодействии с рынком Китая. «Это вторая в мире диджитал экономика, при этом Китай – страна двойных стандартов. А быстро выйти на этот рынок можно через дистрибьютора», — сказал он.

По его мнению, Китай открыт всему новому, а его жителям интересно буквально все.

Гендиректор коммуникационного агентства «Главный Советник» Борис Молодов назвал важной при выходе на зарубежные рынки культурную составляющую. В пример он привел Бразилию, где, по его словам, высокое доверия к ТВ-новостям, а вот популярность печатных СМИ, напротив, снижается.

Напомним, информационным партнером Комитета по СМИ является Rambler&Co.