Путин процитировал Священное Писание на совещании с правительством

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства вспомнил Евангелие. Фрагмент выступления главы государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.

По мнению главы государства, проповедники нужны и сейчас, чтобы защищать культуру и историю страны.

«Я вспомнил Евангелие. Иисус пришел в Галилею, увидел рыбаков и сказал: «Идите за мной и вы будете ловцами человеков». То есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что это было очень важно в период становления мировых религий. Не менее актуальным такой подход остается и сегодня, когда Россия отстаивает свои традиционные ценности.

«Это очень важно для будущего страны», — резюмировал президент.

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