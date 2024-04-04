Власти Одессы задумались о смене названия одной из городских площадей

В украинском городе Одесса Екатерининская улица и площадь могут сменить свои названия на Европейскую. Об этом в Telegram-канале сообщает газета «Страна.ua», ссылаясь на заявление городской администрации.

Согласно информации мэрии, подобную рекомендацию приняла городская историко-топонимическая комиссия.

Помимо того, городские власти планируют переименовать улицу Жуковского в улицу Леси Украинки, а улицу Бунина назвать Полицейской.

Незадолго до этого Верховная рада Украины предложила изменить названия двух городов, находящихся под контролем Российской Федерации в Луганской народной республики (ЛНР). Северодонецк захотели переименовать в Северскодонецк, а Первомайск — в Сокологорск.

Перед этим депутат Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что село Ватутино, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, и находящееся в Харьковской области республики, могут в скором времени переименовать в Залужное.

Ранее в Харькове переименовали 18 связанных с Россией топонимов.