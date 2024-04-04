В Челябинске таксист назвал русских «свиньями» и записал ролик с извинениями

Челябинский таксист оскорблял граждан России во время поездки с пассажиркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По данным источника, мужчина цыганского происхождения подвозил женщину. В пути во время разговора он начал агрессивно высказываться в отношении россиян. Он назвал народ «свиньями» и обвинил людей в том, что они употребляют много алкоголя.

В последствии о произошедшем узнали сотрудники правоохранительных органов. Полиция задержала мужчину. Таксист извинился за свое поведение и заявил, что подобное больше не повторится.

Как сообщает kp.ru, в беседе с пассажиркой он называл русских «безобразным народом», у которого «нет ничего святого».

До этого школьника-мигранта выдворили из России после оскорбления губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Мальчик записал видео, где агрессивно высказывается в отношении чиновника. После этого выяснилось, что школьник находится на территории России нелегально.

Ранее во Владивостоке женщина избила ногами таксиста.