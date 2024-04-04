В России хотят усилить ответственность за некачественные услуги косметологов

В России необходимо усилить ответственность за некачественные услуги косметологов, в том числе, за те, которые оказываются на дому. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова.

Она уточнила, что члены экспертного совета по защите конкуренции в сфере фармацевтической деятельности при комитете считают важным проводить маркировку зарубежных медицинских изделий для косметологии с помощью отечественной системы «Честный знак». Кроме того, они готовят предложения об усилении административной и уголовной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества и нелегальную деятельность.

«Колоссальная, пока нерешаемая проблема — надомники. <...> Свои услуги они продвигают через электронные агрегаторы услуг, маркетплейсы. <...> При этом площадка никак не отвечает за действия того, кто разместил на ней объявление. Об этом нужно будет подумать при дальнейшем регулировании деятельности маркетплейсов, чем наш комитет тоже занимается. Необходимо комплексное регулирование, предусматривающее в том числе ответственность площадки за то, что на ней происходит», — добавила Филатова.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что пользоваться услугами самозанятых работников индустрии красоты – мастеров маникюра, косметологии, парикмахеров – может быть опасно, потому что на них не распространяются обязательные требования для ИП и ООО и они не несут ответственности за нанесение вреда здоровью клиентов.

Ранее сообщалось, что россиянка хотела избавиться у косметолога от жира на животе, но получила обморожение.