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В Якутии легковой автомобиль врезался в автобус, пострадали десять человек

В Якутии десять человек пострадали в аварии с участием автобуса

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Александр Вильф/РИА Новости

В Якутии произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Средство передвижения с пассажирами столкнулось с легковым автомобилем. О подробностях и причинах инцидента не сообщается.

Во время аварии пострадали десять человек, с места эвакуированы девять. По предварительной информации, из них трое получили травмы средней степени тяжести, у шестерых – легкие повреждения. Еще одного пассажира медикам спасти не удалось.

На данный момент на месте работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Калининграде произошло ДТП с участием грузовика. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с большегрузом и влетел в дерево. В результате иномарку разорвало на две части, одна из которых серьезно деформирована. Всего в аварии пострадали три человека.

Ранее на МКАД пострадали беременная женщина и двое детей.

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