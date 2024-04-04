В Пулково проверяют сообщение об угрозе безопасности

В аэропорт Пулково поступило сообщение об угрозе безопасности. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, сообщение об угрозе поступило от пассажира. В связи с этим проводились оперативные мероприятия — информация не подтвердилась. Аэропорт работает штатно.

4 апреля издание РБК со ссылкой на очевидцев сообщило, что в аэропорту Шереметьево прозвучало сообщение о задымлении, людей попросили эвакуироваться. Позднее в оперативных службах уточнили, что «задымление» в аэропорту оказалось частью тренировки по эвакуации пассажиров.

24 марта в аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая сообщила, что у нее в рюкзаке лежит бомба. Обыск сумки показал, что гражданка солгала.

27 марта пассажир рейса Санкт-Петербург — Москва у выхода на посадку в аэропорту Пулково заявил, что у его друга в ручной клади есть «опасные предметы», после чего на место приехали оперативные службы. По данным портала «Фонтанка», ручную кладь осмотрели, но не нашли ничего подозрительного.

Ранее бизнесмен «заминировал» самолет, летевший из Китая в Москву.