Дрон ВСУ атаковал членов ремонтной бригады в Новой Каховке

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по херсонскому городу Новая Каховка, в результате чего погибли двое членов ремонтной бригады. Об этом в своем Telegram-канале написал глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

По его словам, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал населенный пункт днем 4 апреля около 14:20 мск. В этот момент в городе работала ремонтная бригада, которая должна была восстановить местным жителям мобильную связь.

«Сброс мины с дрона не оставил шанса. Один из монтеров погиб на месте. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд», — отметил представитель властей.

Он добавил, что сразу после атаки на место отправилась бригада скорой помощи. Но по пути врачи сами попали под удар украинских дронов, лишь чудом никто из них не пострадал.

В результате медики прибыли на место происшествия, но кружащие вокруг беспилотники ВСУ не позволили оперативно доставить раненых монтеров в госпиталь. Из-за этого из жизни ушел еще один член ремонтной бригады.

«Выжил только их бригадир — он в тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти человеку жизнь», — подчеркнул Алексеенко.

Ранее двое жителей Херсонской области погибли из-за атаки украинским дроном грузовика с продуктами.