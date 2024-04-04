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Первый экопромышленный парк получил аккредитацию Минпромторга России

РЭО: экопромышленный парк в Московской области получил аккредитацию Минпромторга

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Первый экопромышленный парк в России, расположенный на территории подмосковного Егорьевска, включили в федеральный реестр Минпромторга. Об этом телеканалу «360» рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Помимо этого, в реестр также включили управляющую компанию ООО «Экологический цифровой оператор».

«Включение в федеральный реестр Минпромторга России позволит резидентам парка воспользоваться государственными мерами поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности», — отметил Буцаев.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, в свою очередь, добавил, что подмосковный экопромышленный парк станет одним из восьми парков, которые создаются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Его потенциальными резидентами и резидентами являются компании ООО «Биогенезис», ООО «ЭКО-ВУД», «ЭКО-КОРД» и ООО «ЭКО-ГЛАСС».

Министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева уточнила, что площадь парка в Егорьевске превысит 8,7 га, в проект вложат более 4 млрд рублей.

«Плановый срок ввода парка в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2024 года», — уточнила зампред.

В январе 2024 года Денис Буцаев сообщал о начале строительства экопромышенного парка в Нижегородской области. Подобные парки появятся также в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской областях.

Ранее резидентам экопромышленных парков рассказали о возможности получить льготные кредиты.

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