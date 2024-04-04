Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятки мигрантов парализовали работу психиатрической больницы в Новосибирске

В Новосибирске десятки иностранцев парализовали работу психиатрической больницы

close
100%
Freepik.com

В Новосибирске десятки таксистов парализовали работу психиатрической больницы из-за желания быстро пройти медкомиссию. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Скопление мигрантов произошло 3 апреля в больнице на улице Владимирской. В учреждении образовалась очередь из около 60 человек, желающих пройти осмотр у психиатра для замены в последующем иностранных прав на российские.

Из-за огромного скопления людей медицинские работники вызвали сотрудников группы быстрого реагирования (ГБР) для урегулирования потока пациентов, пытавшихся пройти осмотр без очереди.

«Получив в регистратуре список лиц, записанных на прием, ГБР выпроводила за пределы учреждения всех остальных внеочередников, объяснив им существующий порядок записи к врачу по телефону или через сайт Госуслуг. Из 60 присутствовавших в больнице посетителей на улицу были выведены около 40», — рассказали в пресс-службе агентства.

Ранее в Тамбовской области задержали бизнесмена за оформление мигрантам фиктивного отцовства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами