Десятки мигрантов парализовали работу психиатрической больницы в Новосибирске

В Новосибирске десятки таксистов парализовали работу психиатрической больницы из-за желания быстро пройти медкомиссию. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Скопление мигрантов произошло 3 апреля в больнице на улице Владимирской. В учреждении образовалась очередь из около 60 человек, желающих пройти осмотр у психиатра для замены в последующем иностранных прав на российские.

Из-за огромного скопления людей медицинские работники вызвали сотрудников группы быстрого реагирования (ГБР) для урегулирования потока пациентов, пытавшихся пройти осмотр без очереди.

«Получив в регистратуре список лиц, записанных на прием, ГБР выпроводила за пределы учреждения всех остальных внеочередников, объяснив им существующий порядок записи к врачу по телефону или через сайт Госуслуг. Из 60 присутствовавших в больнице посетителей на улицу были выведены около 40», — рассказали в пресс-службе агентства.

Ранее в Тамбовской области задержали бизнесмена за оформление мигрантам фиктивного отцовства.