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Суд продлил арест участнику «Легиона «Свобода России»* Мищенко

Суд до июня продлил арест участнику «Легиона «Свобода России» Мищенко

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бабушкинский суд Москвы продлил арест Евгению Мищенко, обвиняемому в участии в организации легион «Свобода России» (организация запрещена в России) (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Мищенко арестован сроком до 8 июня 2024 года. Его задержали в сентябре 2023 года, после чего Бабушкинский суд Москвы его арестовал. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

2 апреля сообщалось, что в полиции казахстанского города Алма-Аты начали проверку из-за появления на улицах мегаполиса листовок легиона «Свобода России», которые обращены к россиянам с призывом воевать за Украину.

В марте этого года на коллегии ФСБ президент Российской Федерации Владимир Путин назвал проукраинских диверсантов отребьем и пообещал им наказание без срока давности. Так глава государства отреагировал на регулярные нападения на Белгородскую и Курскую области на российско-украинской границе.

Ранее Путин ответил на атаки диверсантов.

*   организация запрещена в России
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