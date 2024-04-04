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Двухлетний мальчик захлебнулся в сливной яме в Волгоградской области

В Волгоградской области ребенка нашли в сливной яме

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Иловлинском районе Волгоградской области мать обнаружила двухлетнего сына в сливной яме, ребенок захлебнулся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 3 апреля в хуторе Ширяевский, местная жительница привезла в больницу ребенка. Мальчик был без сознания, врачи боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось.

Как установили следователи регионального СК, мальчик играл во дворе частного дома без присмотра взрослых, мать обнаружила двулетнего сына в сливной яме. Возбуждено уголовное дело, назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Чечне годовалая девочка провалилась в канализационный люк. Ребенок находился во дворе дома, забрался на крышку колодца и сорвался вниз. Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации, но несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. Проводится доследственная проверка.

Ранее пятилетний ребенок провалился в колодец в Псковской области.

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