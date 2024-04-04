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Психолог рассказала, как помочь ребенку избежать травли в школе

Психолог Панфилова: разговор с ребенком поможет ему пережить травлю в школе

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Родителям важно разговаривать с ребенком о его проблемах в отношениях со сверстниками и не обесценивать их, чтобы помочь ему избежать травли в школе. Об этом телеканалу «360» рассказала семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.

«Буллинг — это реакция на что-то, что ребенок делает неправильно по отношению к сверстникам. Он их как-то провоцирует. В таких ситуациях родители играют роль педагогов. Также можно пойти к профессиональному психологу», — отметила эксперт.

Помимо этого, учителя должны помогать детям социализироваться в коллективе с помощью активностей, например, театра. По словам специалиста, педагогам важно создавать такую среду в школе, где ученики всегда будут заняты чем-либо. В ходе подобных активностей можно заметить, кто из детей подвергается травле, добавила Панфилова.

«Учителя могут что-то увидеть и даже сказать об этом на родительском собрании, но иногда бывает слишком поздно», — указала психолог.

Педагог, автор курса «Противодействие буллингу в школе» Тимофей Фокин до этого говорил, что родителям важно больше общаться с детьми, чтобы помочь им избежать буллинга в школе. По его словам, общение со взрослыми поможет ребенку быть более раскрепощенным и уверенным в себе, а также осознать значимость своей личности. Помимо этого, ребенку нужно помочь найти хобби или дополнительные занятия.

Ранее сообщалось, что буллинг мог стать причиной стрельбы, произошедшей в финской школе.

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