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Эксперт посоветовал использовать защитный крем при долгих прогулках

Инструктор Антонов: при долгих прогулках важно использовать защитный крем

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Shutterstock

На прогулках важно использовать солнцезащитный крем, поскольку ультрафиолетовые лучи могут привести к проблемам с кожей, таким как пигментация, солнечные ожоги, сухость и др. Об этом в беседе с РИАМО сообщил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Весной так же, как и в другие времена года, важно использовать солнцезащитный крем при прогулках по паркам. Весной солнечные лучи становятся более интенсивными, и даже если погода кажется облачной, ультрафиолетовые лучи все равно могут проникнуть сквозь облака и нанести вред коже», — предупредил Антонов.

Он также напомнил, что при прогулках в теплое время года важно принимать меры предосторожности от укусов клещей.

До этого Антонов посоветовал одевать на прогулку кроссовки, оптимизированные индивидуальными стельками.

Если к данному вопросу подходить серьезно, желательно провериться на наличие наружной или внутренней пронации стопы, отметил он. В специализированных магазинах, по его словам, помогут подобрать правильную обувь, исходя из конкретного случая.

Ранее эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов рассказал, что цена качественных трекинговых кроссовок начинается от 15 тысяч рублей.

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