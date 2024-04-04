Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанного экс-главу ОВД «Коммунарский» Тургенева уволили из МВД

МВД: глава отдела полиции в Коммунарке Тургенев уволен из органов, идет проверка

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

Бывший глава отдела полиции «Коммунарский» Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел, в отношении его бывшего подчиненного начата служебная проверка. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.

Утром 4 апреля Telegram-канал Baza сообщил о задержании Тургенева.

В ведомстве уточнили, что если подтвердится вина подчиненного, то он также будет отстранен от службы и понесет наказание в установленном порядке. По данным Baza, речь идет о старшем инспекторе отдела по вопросам миграции Вадиме Магане.

На сайте УВД по ТиНао ГУМВД России по Москве говорится, что в настоящее время начальником отдела полиции в Коммунарке является подполковник Павел Аршун.

Причину увольнения Тургенева в главке МВД не уточнили.

Согласно информации Baza, обвиняемые на протяжении долгого времени получали деньги за фальшивую постановку на учет граждан других стран. Так, они незаконно оформили свыше 1 тыс. иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медиков подозревают в организации нелегального канала миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами