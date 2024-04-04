Задержанного экс-главу ОВД «Коммунарский» Тургенева уволили из МВД

Бывший глава отдела полиции «Коммунарский» Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел, в отношении его бывшего подчиненного начата служебная проверка. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.

Утром 4 апреля Telegram-канал Baza сообщил о задержании Тургенева.

В ведомстве уточнили, что если подтвердится вина подчиненного, то он также будет отстранен от службы и понесет наказание в установленном порядке. По данным Baza, речь идет о старшем инспекторе отдела по вопросам миграции Вадиме Магане.

На сайте УВД по ТиНао ГУМВД России по Москве говорится, что в настоящее время начальником отдела полиции в Коммунарке является подполковник Павел Аршун.

Причину увольнения Тургенева в главке МВД не уточнили.

Согласно информации Baza, обвиняемые на протяжении долгого времени получали деньги за фальшивую постановку на учет граждан других стран. Так, они незаконно оформили свыше 1 тыс. иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медиков подозревают в организации нелегального канала миграции.