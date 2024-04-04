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Против владельцев «Крокуса» подали новое заявление в СК РФ

Пострадавшие в теракте подали в СК РФ новое заявление на владельцев «Крокуса»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Защита пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» подала новое заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев концертного зала. Об этом заявил президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» адвокат Игорь Трунов в разговоре с РИА Новости.

2 апреля было подано первое заявление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По словам Трунова, в четверг его помощником было подано еще одно заявление от имени 19 родственников пострадавших в теракте. В нем изложены дополнительные аргументы виновности владельцев «Крокуса» в преступлении, предусмотренном указанной статьей УК РФ.

До этого юристы рассказали, что владельцам концертного зала может грозить до 10 лет лишения свободы.

Гендиректор юридической компании «Партнер» Константин Горин считает, что уголовное преследование в отношении владельцев «Крокуса» возможно в случае, если возгорание произошло в том числе в результате невыполнения требований пожарной безопасности.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее после теракта на культурных площадках в России ввели новые меры безопасности.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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