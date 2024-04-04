Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер с игрушечным автоматом задержан в тамбуре администрации президента

В Москве пенсионер пришел в администрацию президента РФ с игрушечным автоматом

close
100%
Depositphotos

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСО) задержали пенсионера, который пришел с игрушечным автоматом в здание администрации президента России на улице Ильинка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утром 3 апреля мужчина с черным автоматом вошел в тамбур здания, но был заблокирован силовиками между двух дверей. Прибывшие на место полицейские доставили его в отдел внутренних дел, где личность задержанного установили. Уточняется, что пенсионеру 69 лет, а имевшееся при нем оружие оказалось детской игрушкой.

Мужчина рассказал полиции, что 15 лет добивается встречи с президентом, и в этот раз он также хотел попасть на личный прием для обсуждения злободневных вопросов. Пенсионера увезли в психиатрическую больницу.

В начале марта жители города Шахты в Ростовской области сообщили полиции о мужчине, который ходил по улице в камуфляже с игрушечным автоматом.

До этого в Железногорске задержали 19-летнюю девушку с ружьем, которое оказалось игрушечным. Девушка заказала его в интернет-магазине и возвращалась пешком с покупкой из пункта выдачи. В отделе полиции она заявила, что не хотела никого напугать. При этом, по словам задержанной, ружье было нужно ей для коллекции.

Ранее ребенок обстрелял из пневматической винтовки прохожих из окна многоэтажки в Томске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами