Пенсионер с игрушечным автоматом задержан в тамбуре администрации президента

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСО) задержали пенсионера, который пришел с игрушечным автоматом в здание администрации президента России на улице Ильинка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утром 3 апреля мужчина с черным автоматом вошел в тамбур здания, но был заблокирован силовиками между двух дверей. Прибывшие на место полицейские доставили его в отдел внутренних дел, где личность задержанного установили. Уточняется, что пенсионеру 69 лет, а имевшееся при нем оружие оказалось детской игрушкой.

Мужчина рассказал полиции, что 15 лет добивается встречи с президентом, и в этот раз он также хотел попасть на личный прием для обсуждения злободневных вопросов. Пенсионера увезли в психиатрическую больницу.

В начале марта жители города Шахты в Ростовской области сообщили полиции о мужчине, который ходил по улице в камуфляже с игрушечным автоматом.

До этого в Железногорске задержали 19-летнюю девушку с ружьем, которое оказалось игрушечным. Девушка заказала его в интернет-магазине и возвращалась пешком с покупкой из пункта выдачи. В отделе полиции она заявила, что не хотела никого напугать. При этом, по словам задержанной, ружье было нужно ей для коллекции.

Ранее ребенок обстрелял из пневматической винтовки прохожих из окна многоэтажки в Томске.