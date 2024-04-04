Эксперт рассказал, почему здания в России не отвечают требованиям пожарной безопасности

Каждое второе здание в России не отвечает современным требованиям пожарной безопасности, потому что они были построены по старым нормам. Об этом НСН рассказал ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Эксперт уточнил, что на приведение таких зданий в соответствие с новыми требованиями придется направить бюджет, который можно сопоставить с «многолетним бюджетом России».

«Поэтому вновь строящиеся здания уже отделываются по новым требованиям. А старые здания продолжают существовать (согласно статьи 4 ФЗ 123) в том состоянии, в котором были запроектированы. Есть плановые и внеплановые проверки в области пожарной безопасности. В рамках проверок собственникам настоятельно рекомендуется привести здания к новым требованиям», — сказал Кузнецов.

Однако, по его словам, на это потребуется большое количество времени и средств. Он также уточнил, что новые объекты, которое проектировались после 2009 года, уже должны соответствовать актуальным требованиям.

4 апреля источник ТАСС сообщал, что отделочные материалы на стенах зрительного зала «Крокус Сити Холла» могли способствовать распространению огня после устроенного террористами поджога. Собеседник агентства из правоохранительных органов заявил, что, по предварительной информации, стены зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня.

Ранее источник РИА Новости заявил, что США не предупреждали РФ о теракте в «Крокусе».