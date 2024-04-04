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Многодетный россиянин девять лет регулярно насиловал трех дочерей

Многодетного свердловчанина подозревают в многолетнем изнасиловании трех дочерей

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Свердловской области 34-летнего местного жителя подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника СМИ, житель города Богданович на протяжении девяти лет, с 2015 года, насиловал трех дочерей: сейчас девочкам 17, 15 и 10 лет.

«Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их», — поделился собеседник издания.

О преступлениях подозреваемого стало известно благодаря старшей дочери: несовершеннолетняя уехала учиться в колледж, где рассказала о многолетнем насилии друзьям, а те в свою очередь обратились в правоохранительные органы.

В конце марта мужчину арестовали на два месяца, он написала явку с повинной.

Всего в семье задержанного восемь детей, знакомые охарактеризовали мужчину как «спокойного, уравновешенного человека».

Ранее в Тюменской области неизвестный изнасиловал девочку возле сельского клуба.

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