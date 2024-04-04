Пьяный россиянин вломился к женщине вместо ее кота и лег спать

В Сортавале пьяный местный житель перепутал квартиры, вломился к незнакомой женщине, выгнал ее на улицу, закрылся и заснул. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Карелия.

Жительница Сортавалы ждала возвращения кота с прогулки, женщина не стала запирать входную дверь, надеясь на возвращение животного. Однако ночью вместо кота в дом к ней вломился неизвестный пьяный мужчина.

Он зашел в помещение, выгнал хозяйку на улицу, заперся изнутри и лег спать. Россиянка вызвала полицию, правоохранители вскрыли дверь, разбудили и задержали дебошира.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

В Подмосковье женщина забыла запереть дверь и обнаружила на диване спящую незнакомку. Нетрезвая гостья не смогла объяснить, как оказалась в чужом жилье.

Ранее в Мордовии мужчина избил отказавшегося уходить гостя и лег спать.