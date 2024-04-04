Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин вломился к женщине вместо ее кота и лег спать

В Карелии пьяный мужчина вломился в квартиру к женщине и лег спать

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Сортавале пьяный местный житель перепутал квартиры, вломился к незнакомой женщине, выгнал ее на улицу, закрылся и заснул. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Карелия.

Жительница Сортавалы ждала возвращения кота с прогулки, женщина не стала запирать входную дверь, надеясь на возвращение животного. Однако ночью вместо кота в дом к ней вломился неизвестный пьяный мужчина.

Он зашел в помещение, выгнал хозяйку на улицу, заперся изнутри и лег спать. Россиянка вызвала полицию, правоохранители вскрыли дверь, разбудили и задержали дебошира.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

В Подмосковье женщина забыла запереть дверь и обнаружила на диване спящую незнакомку. Нетрезвая гостья не смогла объяснить, как оказалась в чужом жилье.

Ранее в Мордовии мужчина избил отказавшегося уходить гостя и лег спать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами