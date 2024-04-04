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В России собрались штрафовать за сталкинг

В Госдуме предложили ввести штрафы за преследование и нарушение частной жизни

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Shutterstock

Депутаты Госдумы собрались ввести наказание за преследование и нарушение частной жизни в России. Об этом пишут «Известия».

Авторы инициативы предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью «Преследование», которое также известно как сталкинг. «Сталкеры» выслеживают человека, забрасывают его сообщениями, письмами и другими действиями посягают на частную жизнь.

Признанных виновными в правонарушении в первый раз депутаты предложили штрафовать на 2000 рублей. При использовании коммуникационных сетей штраф может достигать 3000 рублей. При повторном нарушении помимо штрафа сталкера могут арестовать на срок до 15 суток.

Авторы документа отметили актуальность проблемы сталкинга и подчеркнули, что действующее законодательство в России никак не защищает права лиц, которых преследуют нежелательные лица или выслеживают в социальных сетях.

Ранее Путин поручил усилить предотвращение преступлений с информационными технологиями.

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