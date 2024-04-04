В Ленинградской области водитель грузовика сбил школьницу, переходившую дорогу вне «зебры»

Во Всеволожском районе Ленинградской области грузовик сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел накануне на 25-м километре дороги Петербург — поселок имени Свердлова. Он уточнил, что 17-летняя школьница решила перейти проезжую часть в непредусмотренном для этого месте и попала под колеса «ГАЗели Next», которая ехала от Мяглово в сторону Колтушей.

Девушку доставили в больницу, врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Источник также добавил, что водителем грузовика был 56-летний житель Гатчинского района Ленинградской области.

31 марта сообщалось, что в Курганской области водитель отечественного автомобиля сбил сотрудника Госавтоинспекции и протащил его по улице, инцидент произошел на территории Шатровского муниципального округа. На водителя возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Машину отправили на штрафстоянку. О состоянии сотрудника полиции ничего не сообщалось.

Ранее стало известно, что мужчина домогался ребенка в автобусе в Петербурге.