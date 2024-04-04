Омбудсмен опроверг связь погибшего в полиции Москвы уроженца Чечни с терактом в «Крокусе»

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, скончавшийся в отделе полиции в Москве после задержания, не был связан с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметил, что Успанов был задержан за несколько часов до трагического происшествия в Красногорске. По его информации, находясь в отделе полиции, задержанный решил свести счеты с жизнью.

К Солтаеву обратились родственники Успанова, призвав провести тщательное расследование обстоятельств его смерти. Омбудсмен считает, что за попытками привязать кончину Успанова к ЧП в «Крокусе» стоят «прозападные средства массовой информации и иностранные агенты».

«Мы используем все правовые механизмы, чтобы выявить истину. Будем добиваться тщательной процессуальной проверки по данному факту», — резюмировал Солтаев.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого возник пожар.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокусе» неадекватной.