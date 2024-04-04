Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина домогался ребенка в автобусе в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге мужчина приставал к школьнице в автобусе

close
100%
Freepik

В Курортном районе Петербурга пассажир автобуса приставал к ребенку, незнакомец трогал девочку за интимные места. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители 12-летней школьницы, они рассказали, что дочь рано утром ехала в автобусе в сторону станции метро «Беговая».

В какой-то момент в салон вошел мужчина, который сел рядом с девочкой и начал гладить ее, ребенок испугался и не смог дать отпор злоумышленнику. Пассажиры не обратили внимания на его действия. Вернувшись домой, девочка рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Москве охранника гаражно-строительного кооператива подозревают в домогательствах по отношению к 12-летней девочке. Уроженца Узбекистана задержали, он заключен под стражу.

Ранее незнакомец предлагал подросткам вступить в интимную связь в будке охранника в Новосибирске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами