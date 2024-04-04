Мужчина домогался ребенка в автобусе в Петербурге

В Курортном районе Петербурга пассажир автобуса приставал к ребенку, незнакомец трогал девочку за интимные места. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители 12-летней школьницы, они рассказали, что дочь рано утром ехала в автобусе в сторону станции метро «Беговая».

В какой-то момент в салон вошел мужчина, который сел рядом с девочкой и начал гладить ее, ребенок испугался и не смог дать отпор злоумышленнику. Пассажиры не обратили внимания на его действия. Вернувшись домой, девочка рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Москве охранника гаражно-строительного кооператива подозревают в домогательствах по отношению к 12-летней девочке. Уроженца Узбекистана задержали, он заключен под стражу.

Ранее незнакомец предлагал подросткам вступить в интимную связь в будке охранника в Новосибирске.