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В Якутии неизвестный на автомобиле пытался похитить ребенка из детского центра

В Якутии неизвестный мужчина на автомобиле преследовал ребенка

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Телеграм-канал «Кримякутия»

В Якутске очевидцы сообщили о неизвестном мужчине, который преследовал ребенка на автомобиле и уговаривал девочку сесть к нему и прокатиться. Об этом сообщаются в Telegram-канале «КримЯкутия».

О подозрительном мужчине, который ехал за ребенком возле детского центра «Кунчээн» в Якутске, сообщили в социальных сетях очевидцы. По словам свидетелей произошедшего, незнакомец на автомобиле Nissan Almera ехал за девочкой, которая вышла из центра, он предлагал ребенку сесть в машину и прокатиться с ним.

Работники расположенного рядом детского сада спугнули злоумышленника, ребенка отвели в детский центр, незнакомец скрылся. Обратились ли родители девочки в правоохранительные органы — неизвестно, в региональном МВД на инцидент пока не отреагировали.

В подмосковном Королеве мужчина приставал к ребенку около школы и едва не увел девочку в неизвестном направлении. Школьницу спасли прохожие, злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее в Нижневартовске таксист заблокировал двери авто и домогался 15-летней девочки.

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