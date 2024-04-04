В Якутии неизвестный на автомобиле пытался похитить ребенка из детского центра

В Якутске очевидцы сообщили о неизвестном мужчине, который преследовал ребенка на автомобиле и уговаривал девочку сесть к нему и прокатиться. Об этом сообщаются в Telegram-канале «КримЯкутия».

О подозрительном мужчине, который ехал за ребенком возле детского центра «Кунчээн» в Якутске, сообщили в социальных сетях очевидцы. По словам свидетелей произошедшего, незнакомец на автомобиле Nissan Almera ехал за девочкой, которая вышла из центра, он предлагал ребенку сесть в машину и прокатиться с ним.

Работники расположенного рядом детского сада спугнули злоумышленника, ребенка отвели в детский центр, незнакомец скрылся. Обратились ли родители девочки в правоохранительные органы — неизвестно, в региональном МВД на инцидент пока не отреагировали.

В подмосковном Королеве мужчина приставал к ребенку около школы и едва не увел девочку в неизвестном направлении. Школьницу спасли прохожие, злоумышленника разыскивает полиция.

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