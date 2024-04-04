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В брянском селе рецидивист избил ребенка и угрожал ему ножом

В Брянской области родственник с ножом напал на подростка

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Суражском районе Брянской области полицейские устанавливают обстоятельства нападения мужчины на ребенка, избитый мальчик сам пришел в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в Суражском районе, в медицинское учреждение обратился 15-летний школьник, мальчик был сильно избит. Он рассказал медикам, что на него напал пьяный родственник, 49-летний мужчина несколько раз ударил подростка по голове и угрожал ему ножом, школьнику удалось сбежать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавший задержан, обстоятельства ссоры между мужчиной и подростком устанавливаются. Известно, что подозреваемый имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

В поселке Рощино Ленинградской области неизвестный мужчина набросился на подростка с молотком и распылили мальчику в лицо перцовый баллончик. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. Отец школьника обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью.

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