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Россиянин изнасиловал девочку возле сельского клуба

URA.ru: в Тюменской области мужчина изнасиловал девочку возле сельского клуба

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Depositphotos

В Ярковском районе Тюменской области местного жителя арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает URA.ru.

По данным следствия, житель Тюменской области напал на несовершеннолетнею девушку возле деревенского клуба. 31 марта сельчанин в состоянии алкогольного опьянения сидел в машине ВАЗ-2107 у Дома культуры, мужчина поссорился с девушкой и надругался над ней.

Возбуждено уголовное дело, по решению суда злоумышленник заключен под стражу.

Жительница Каспийска заявила, что неизвестный хотел изнасиловать ее девятилетнюю дочь. Инцидент произошел в семейном общежитии. Девочка зашла в общий туалет и позже попыталась выйти, но незнакомец толкнул ее обратно в помещение и начал снимать с себя одежду. Злоумышленник испугался криков ребенка и скрылся. Школьница не пострадала.

Ранее на Ставрополье двое надругались над двухлетней девочкой и шантажировали ее семью.

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