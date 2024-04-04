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Умер самый старый мужчина в Японии

Kyodo: самый старый мужчина в Японии умер в возрасте 112 лет

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Reuters

В Японии в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина страны Гисабуро Сонобэ. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сонобэ умер в городе Татеяма в конце марта, однако власти населенного пункта не раскрывают ни точную дату смерти, ни причину случившегося, поскольку так захотели родственники японца.

Родился Гисабуро Сонобэ в ноябре 1911 года, он был последним известным жителем Японии, который застал при рождении эпоху императора Мэйдзи.

3 апреля газета El Nacional сообщило о смерти самого старого мужчины в мире Хуана Висенте Переса Моры. Он умер на 115-м году жизни. В начале февраля 2022 года Мора внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого мужчину в мире.

Перес Мора объяснял свое долголетие постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди. Газета отметила, что долгожитель хорошо питался, молился, пил воду и рано ложился спать.

Ранее американский врач-диетолог и автор книг по здоровому питанию Майкл Грегер рассказал, как нужно питаться для долголетия.

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