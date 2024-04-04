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Мужчину с ножевым ранением сердца спасли российские хирурги

В Подмосковье врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца

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Министерство здравоохранения Московской области

В Балашихинской больнице медики спасли жизнь пациенту, который получил ножевое ранение сердца во время ссоры в бане. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В приемное отделение больницы был доставлен 32-летний мужчина с проникающим ножевом ранением в области сердца. Выяснилось, что пациент парился в бане с друзьями, в ходе ссоры один из приятелей ударил его ножом в грудь. Потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, раненый потерял много крови.

«Мы остановили сильное кровотечение и выполнили левостороннюю торакотомию, то есть сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард. Затем выпустили скопившуюся кровь и ушили рану на сердце», — рассказал заведующий хирургическим отделением балашихинской больницы Денис Гулькин.

Сложность операции состояла в том, что зашивать рану в сердце пришлось не останавливая работу органа. Спасти мужчину удалось, он уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину с тремя ножевыми ранениями в сердце.

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