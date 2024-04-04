В Зимбабве объявили режим национального бедствия из-за засухи

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил режим национального бедствия в стране из-за сильной засухи. Об этом пишет The Guardian.

Катастрофическая засуха спровоцирована климатическим явлением под названием Эль-Ниньо, которое повышает общемировую температуру на протяжении продолжительного времени.

По словам Мнангагвы, власти ожидают, что в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 млн человек. Президент также обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи и сообщил, что стране потребуется дополнительно $2 млрд на борьбу с засухой.

Мнангагва рассказал, что для борьбы с последствиями засухи будут использовать два направления. В первую очередь это строительство плотин и ирригация. «В этом плане нам, конечно, очень пригодятся знания и навыки таких стран, как Россия, которая обладает богатейшим опытом в данной области», — отметил президент.

До этого Россия безвозмездно передала Зимбабве тысячи тонн пшеницы и удобрений. Страна получила 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн минеральных удобрений.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, когда прекратится Эль-Ниньо.