В Японии произошло сильное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6. Как пишет ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление, сейсмособытие зарегистрировано в Тихом океане у северо-восточного побережья острова Хонсю.

Угрозы цунами нет. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима на глубине 40 км под морским дном.

На текущий момент нет информации о пострадавших и разрушениях. Также подземные толчки были замечены в префектурах Аомори, Акита, Иватэ, Мияги, Тиба и Токио.

Вчера произошла серия мощных землетрясений у восточного побережья Тайваня. Самое сильное из них имело магнитуду 7,7. Затем последовали землетрясения с магнитудами 6,6 и 6,3.

Толчки чувствовались в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения на островах Окинава, Мияко и островной группе Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские эксперты предупреждали, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.

По данным телеканала NHK, приливная волна высотой 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 09:18 по японскому времени (03:18 по московскому времени). В 09:32 (03:32) небольшая волна достигла порта Исигаки на одноименном острове. В 10:03 (04:03) была зафиксирована небольшая волна на острове Мияко.

Ранее у берегов Чили произошло землетрясение.