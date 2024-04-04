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Суд вынес новый приговор бывшим руководителям Кроноцкого заповедника на Камчатке

Суд пересмотрел дело о хищении 450 млн рублей в Кроноцком заповеднике

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Мария Ващук/РИА «Новости»

Суд в Петропавловске-Камчатском вынес новый приговор бывшим руководителям Кроноцкого заповедника по делу о хищении 450 млн рублей в 2015 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Трое из четверых подсудимых получили условные сроки. К реальному лишению свободы приговорен лишь Руслан Ошуров, который получил 4 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Роман Корчигин приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

Дарья Паничева осуждена на 3 года 6 месяцев условно.

Оксана Терехова получила наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

7 февраля сообщалось об отмене предыдущего приговора по этому же делу. Тогда сотрудники заповедника получили от 3 до 8 лет колонии за хищение денег, выделенных на уборку побережья заповедника в 2015 году. Последние полгода они ждали пересмотра решения в СИЗО.

За коллег вступились другие сотрудники заповедника — они стали массово увольняться из-за несправедливого приговора. В итоге дело направили на пересмотр.

Кроноцкий заповедник расположен в восточной части Камчатки. На его территории находятся знаменитая Долина гейзеров, восемь действующих вулканов, термальные озера и водопады.

Ранее сообщалось, что в Кроноцком заповеднике после зимней спячки начали просыпаться медведи.

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