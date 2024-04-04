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В Грайворонском округе рассказали, сколько жителей отказались уезжать

Из Грайворона и окрестных сел отказались уезжать около 1500 человек

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Несмотря на уговоры, из Грайворона и окрестных сел отказались уезжать около полутора тысяч человек. Об этом со ссылкой на администрацию округа сообщает РБК.

Среди тех, кто согласился выехать из подвергающегося обстрелам со стороны Украины города, 850 человек разместились в Старом Осколе, 114 человек — в Ярославской области, 43 человека отправились в Карачаево-Черкесию.

В администрации округа рассказали, что в настоящее время Грайворон «частично подключен к электро- и водоснабжению», в городе частично восстановлена мобильная связь. В населенных пунктах, где из-за обстрелов было прервано электроснабжение, установлены генераторы. Администрация округа, все муниципальные службы и бюджетные организации продолжают работать, хотя часть сотрудников переведена на «удаленку», а другим организованы рабочие места в соседних районах.

Работники, оказывающие помощь жителям на местах, обеспечены средствами индивидуальной защиты. По состоянию на 2 апреля в округе было выдано около 2,5 тыс. продуктовых наборов.

Масштабные обстрелы Грайворонского округа начались в ночь на 12 марта и не прекращаются до сих пор.

21 марта мэр Грайворона Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из округа.

Ранее жителей приграничного села в Белгородской области отселили из-за обстрелов с Украины.

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