Стала известна причина, почему этой зимой россияне остались без голоса

Этой зимой многие россияне переболели вирусом, одним из характерных симптомов которого стали потеря голоса и проблемы со связками. Врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик рассказала «Газете.Ru», что это был за вирус, насколько он опасен и стоит ли его бояться сейчас.

По словам врача, в данной ситуации нельзя говорить о каком-то одном конкретном вирусе. Дело в мутации многих ОРВИ, возбудителями которых являются вирусы самого широкого спектра (это и аденовирус, и ротавирусы, их огромный список). На практике случается так, что несколько вирусов могут приобретать схожие свойства.

«В том числе такую симптоматику может давать вирус гриппа, который не обязательно протекает настолько тяжело, как классический грипп, а может проходить более латентно. Без высокой температуры и ломоты суставов. Но вероятность осложнений при таком течении болезни увеличивается. В том числе могут пострадать голосовые связки. Причиной такого заболевания может быть и тот же коронавирус. Он способен мутировать настолько, что нашими классическими исследованиями ПЦР его сложно определить. То есть привычный уже коронавирус настолько видоизменился, что таким образом диагностировать его уже невозможно», — объяснила эксперт.

Так как вирус во многих случаях бьет по голосовым связкам, то, как объяснила терапевт, подвержены ему люди «говорящих» профессий: педагоги, менеджеры, работники кол-центров и других направлений, где человеку нужно много разговаривать. Из-за перенапряжения связки ослабевают, что приводит к их повышенной уязвимости.

«Также важно смотреть на общее состояние пациента. Вирусы бьют по слабым местам организма. Потому симптоматика может различаться у пациентов в зависимости от их привычек, образа жизни и хронических проблем со здоровьем», — добавила она.

Тот факт, что у многих пациентов начинались проблемы со связками, пропадал голос, говорит о том, что вирус, минуя носо- и ротоглотку, спускался сразу ниже в гортань и область трахеи. Можно назвать это одним из видов ларинготрахеита.

«Из-за этого пациенты наблюдали сиплость, потерю голоса и лающий кашель (надсадный, сухой). Также среди симптомов у ряда пациентов наблюдалось небольшое повышение температуры до субфебрильных значений и астенического синдрома: слабость, вялость, которой лучше не поддаваться. Главное — не перегружать организм, так как это может привести к усугублению течения заболевания», — сказала специалист.

Вирус наблюдался не только в столице, но и во всех регионах нашей средней полосы.

»Владимирская область, Тула, Тверь — города с теми же погодными условиями, скажем так, что и Москва. Происходит это из-за нехватки солнца в течение года, нестабильной погоды и температуры, большой плотности населения, общественного транспорта, который сильно загружен», — добавила Чистик.

Опасность этого вируса можно оценить как «ниже среднего» при условии, если пациент не переносит болезнь «на ногах», не занимается самолечением и следует всем предписаниям врача.

«В целом в борьбе с вирусами происходит лечение симптомов. Иными словами, мы лечим то, что беспокоит (кашель, температура, слабость). Если наблюдаются проблемы со связками, то, во-первых, по возможности на время восстановления ограничить именно говорение, стараться не нагружать связки. Во-вторых, включить обильное теплое питье, потому что таким образом область до разделения пищевода и трахеи прогревается, смягчаются симптомы. В-третьих, можно использовать небулайзеры с физраствором или с водой для инъекций, делать ингаляции. Таким образом увлажняются дыхательные пути, уменьшается кашель. Можно иметь увлажнитель воздуха дома. Тем более сейчас, пока батареи не до конца отключены, во многих квартирах очень сухой воздух. Соответственно, люди начинают кашлять сильнее», — резюмировала терапевт.

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