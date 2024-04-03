На Кавказе неизвестный пытался изнасиловать девятилетнюю девочку в туалете общежития

Жительница Каспийска заявила, что неизвестный хотел изнасиловать ее девятилетнюю дочь. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел в семейном общежитии. По словам матери, девочка зашла в общий туалет и позже попыталась выйти, но незнакомец толкнул ее обратно в помещение. После этого мужчина начал снимать одежду, но девочка громко закричала. Неизвестный испугался, быстро оделся и скрылся. Школьница не пострадала.

Ребенок быстро побежал домой, где родители узнали о произошедшем и бросились за незнакомцем.

«Искали, сами уже ходили по городу и на машине и так, не нашли мы его. Мы за ним побежали, но в толпе потеряли его, в парке», – поделилась мать ребенка.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Неизвестного зафиксировали камеры. На данный момент мужчину ищет полиция.

Ранее в Челябинске мужчина изнасиловал сестру на празднике в честь своего освобождения из колонии.