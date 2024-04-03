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Собянин рассказал о работе по устранению последствий непогоды в Москве

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

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Егор Алеев/РИА Новости

Городские службы Москвы принимают все меры по устранению последствий непогоды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c», — написал он.

В то же время, Собянин подчеркнул, что своевременно сработали все меры оповещения. Кроме того, оперативно закрылись крупные городские парки и другие открытые общественные места.

«Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД», — отметил мэр.

Также он добавил, что в настоящее время городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий.

3 апреля в Москве из-за шторма объявили «желтый» уровень погодной опасности. При этом ветер оказался настолько мощным, что начал валить деревья в черте города.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что климатологов нужно «поставить к стенке».

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