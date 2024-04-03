Мужчина и женщина вломились в квартиру через окно и унесли с собой одежду хозяйки

В Ленинградской области двое человек проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно, ради похищения женских вещей и обуви. Об этом сообщает 47news.

Ограбление произошло 2 апреля в доме на Железнодорожной улице в Кингисеппе. Ночью мужчина и женщина забрались в квартиру на первом этаже через окно и, оказавшись внутри, стали хватать попавшиеся под руку вещи. Они покинули помещение через дверь, унеся с собой три пары джинсов, ветровку, пару джемперов и кроссовки.

Ущерб хозяйка квартиры оценила в 5000 рублей. По предварительным данным, на похищение вещей пошли соседи женщины — 24-летняя безработная девушка и ее 25-летний приятель, который также официально нигде не работает. Оперативники задержали подозреваемых ранним утром того же дня и отправили в камеру на двое суток.

На задержанных завели уголовное дело о грабеже. Известно, что оба фигуранта уже были судимы за кражи и наркотики.

В конце марта в Кингисеппе на прохожу посреди улицы напал голый мужчина. На помощь женщине пришли автомобилисты, ставшие свидетелям инцидента.

Ранее рецидивист притворился манекеном и дождался закрытия ТЦ, чтобы поесть и найти новую одежду.