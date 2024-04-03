Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина и женщина вломились в квартиру через окно и унесли с собой одежду хозяйки

В Ленобласти грабители проникли в квартиру через окно и похитили одежду хозяйки

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Ленинградской области двое человек проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно, ради похищения женских вещей и обуви. Об этом сообщает 47news.

Ограбление произошло 2 апреля в доме на Железнодорожной улице в Кингисеппе. Ночью мужчина и женщина забрались в квартиру на первом этаже через окно и, оказавшись внутри, стали хватать попавшиеся под руку вещи. Они покинули помещение через дверь, унеся с собой три пары джинсов, ветровку, пару джемперов и кроссовки.

Ущерб хозяйка квартиры оценила в 5000 рублей. По предварительным данным, на похищение вещей пошли соседи женщины — 24-летняя безработная девушка и ее 25-летний приятель, который также официально нигде не работает. Оперативники задержали подозреваемых ранним утром того же дня и отправили в камеру на двое суток.

На задержанных завели уголовное дело о грабеже. Известно, что оба фигуранта уже были судимы за кражи и наркотики.

В конце марта в Кингисеппе на прохожу посреди улицы напал голый мужчина. На помощь женщине пришли автомобилисты, ставшие свидетелям инцидента.

Ранее рецидивист притворился манекеном и дождался закрытия ТЦ, чтобы поесть и найти новую одежду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами