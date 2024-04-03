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Петербурженка вызвала полицию, чтобы заставить сына вернуться с прогулки домой

В Петербурге матери пришлось звонить в полицию, чтобы сын вернулся с прогулки

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Петербурженка воспользовалась помощью полиции, чтобы вернуть домой 12-летнего сына. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

По словам женщины, ребенок находился на школьной площадке и отказывался возвращаться домой с прогулки. В результате россиянка вызвала полицию.

Позже петербурженка снова обратилась к сотрудникам МВД и заявила, что мальчик вернулся домой. Тем не менее, она не хочет «спускать с рук» подобные выходки. Женщина попросила полицию дать ее контакт инспектору ПНД, чтобы он связался с ней и поработал с ее сыном.

До этого десятилетняя девочка из Петербурга попала в больницу со следами от укусов. По словам матери, дочь не успела добежать до туалета, поэтому «получила ремня». Врачи предполагают, что закрытая травма живота и большое количество гематом появились на коже девочки в разные периоды. Медики направили информацию о произошедшем в СК РФ.

Ранее в Казахстане подросток ушел из дома, чтобы помочь другу, и исчез.

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